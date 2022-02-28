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В Москве задержали фармацевта за незаконную торговлю лекарствами

15:38
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Из офиса изъяли десятки коробок с сильнодействующими лекарствами

В Москве полицейские раскрыли преступную схему по продаже сильнодействующих лекарств без рецепта.

В районе Солнцево оперативники выявили аптечный пункт, который работал "из-под полы". Вход для обычных покупателей там был закрыт, зато проверенным клиентам без каких-либо подтверждений отпускали опасные медикаментозные препараты. Так, из офиса изъяли десятки коробок и тысячи блистеров с лекарствами "Тропикамид", "Лирика", "Золдиар". У всех в составе - ядовитые наркотические вещества.

В ходе спецоперации арестована фармацевт. Сейчас полиция выясняет кто еще причастен к незаконной продаже.

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