В Белоруссии начались российско-украинские переговоры

Стороны обсудят прекращение огня

Переговоры российской и украинской делегаций начались в Гомельской области Белоруссии.

Делегации двух стран сели за стол, участников приветствовал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, украинскую - министр обороны страны Алексей Резников.

"В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах", - подчеркнула пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского отметили, что ключевая тема для переговоров – это прекращение огня и вывод войск из Украины.

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