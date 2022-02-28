Кабмин поддержит сельское хозяйство ради продовольственной безопасности

Власти предпримут дополнительные меры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении направлений поддержки сельхозпроизводителей. Эта мера поможет внедрять конкурентоспособные отечественные технологии и снизить зависимость от зарубежных аналогов.

Получить гранты из федерального бюджета смогут производители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развития селекции и семеноводства масличных культур, улучшения генетики крупного рогатого скота мясных пород и развития виноградарства.

Для получения средств необходимо работать в рамках комплексного научно-технического проекта в агропромышленном комплексе. На выделемые государством деньги можно приобрести материалы и оборудование для молекулярно-биологических, биоинженерных и генетических работ, а также различную сельскохозяйственную технику.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, это не только расширит возможности обеспечения россиян мясом, маслом и фруктами, но и позволит повысить уровень продовольственной безопасности.

Власти планируют в 2022 году выделить на указанные цели свыше миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о применении порогового значения наценок на социально значимые товары в размере 10%. Авторы инициативы заявили, что этот вопрос имеет непосредственное отношение к обеспечению продовольственной безопасности страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"