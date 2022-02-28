"Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу

Мера вводится до 2 марта

Компания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Мексику, США, Доминикану и на Кубу.

"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Это касается в том числе маршрутов Москва - Нью-Йорк, Москва - Гавана и Москва - Канкун. Вынужденный возврат денежных средств за билеты можно оформить по месту приобретения этого билета.

Ранее для российских самолетов свое воздушное пространство закрыли в том числе Евросоюз, Великобритания и Канада.

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