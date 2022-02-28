ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу

14:21
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Мера вводится до 2 марта

Компания "Аэрофлот" сообщила об отмене рейсов в Мексику, США, Доминикану и на Кубу.

"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Это касается в том числе маршрутов Москва - Нью-Йорк, Москва - Гавана и Москва - Канкун. Вынужденный возврат денежных средств за билеты можно оформить по месту приобретения этого билета.

Ранее для российских самолетов свое воздушное пространство закрыли в том числе Евросоюз, Великобритания и Канада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.