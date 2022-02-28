Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 10 рублей

Этому предшествовало резкое падение рубля на бирже

Банк России объявил официальные курсы основных мировых валют на вторник, 1 марта. Американский доллар и евро выросли более чем на 10 рублей.

Официальный курс доллара США составляет 93,5589 рубля, это на 10,0104 рубля превышает курс 28 февраля.

Евро будет стоить 104,4772 рубля, что на 10,8778 рубля превышает курс 28 февраля, следует из данных на официальном сайте ЦБ.

На Московской бирже доллар по состоянию на 14:15 торгуется по 96,4050 рубля (+13,4050 рубля), евро — по 107,86 рубля (+14,86 рубля).

28 февраля власти Евросоюза, а за ними официальный Лондон объявили об ужесточении антироссийских санкций — в частности, о запрете операций с Центробанком. За этим последовало резкое падение курса рубля на биржевых торгах. ЦБ на этом фоне объявил о мерах по поддержке кредитных организаций в целях обеспечения их устойчивости.

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