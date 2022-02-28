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Мишустин заявил о подготовке решений для смягчения последствий санкций

14:58
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Санкционное давление на нашу страну ожидаемо растёт

Российские власти в ближайшее время представят план мер по поддержке экономики. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил: санкционное давление на нашу страну ожидаемо растёт. Каждый день США, страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер. Поэтому важно оперативно реагировать на изменения и действовать эффективно. Ситуацию прокомментировал и министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул: государство выполнит все бюджетные обязательства, в первую очередь, социальные. И для этого есть ресурсы. Глава правительства поручил вице-премьерам мониторить ситуацию по всем направлениям.

"Какие бы причины не назывались публично, их главная цель нанести урон по тем или иным  направлениям. Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобных действий давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей, и в части движения денежных средств, и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих", - заявил Михаил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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