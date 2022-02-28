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Хакеры Anonymous взломали крупнейшие российские СМИ

14:37
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

На сайты совершены мощнейшие интернет-атаки

Хакеры из группировки Anonymous взломали сайты крупнейших российских СМИ.

Речь идет о следующих информагентствах и изданиях: "Коммерсантъ", "Известия", Buro 24/7, Forbes, "Такие Дела", РБК, ТАСС, PeopleTalk, "Фонтанка", "Мел", "Право.ру" и ряде других.

Хакеры опубликовали на сайтах СМИ обращения якобы от лица журналистов. Атака также затронула ряд белорусских СМИ.

Последние несколько дней проводятся мощнейшие интернет-атаки на средства массовой информации и сайты крупных российских компаний. Два дня назад с мощной DDoS-атакой столкнулись сайты телеканала "ТВ Центр" (www.tvc.ru и nastroenie.tv).

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