Нефть Brent подорожала до 103 долларов

Рост составляет 5,26%

На фоне введения новых санкций Западом против России продолжает дорожать нефть, передает "Интерфакс".

Так, в понедельник на лондонской бирже ICE Futures стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent к 13:50 составляет 103,08 доллара за баррель. Это на 5,15 доллара выше, чем во время закрытия предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на Brent увеличиваются до 98,92 доллара за баррель.

Вместе с тем на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи цена фьючерсов на WTI на апрель составляет к этому времени 96,17 доллара за баррель (рост на 5%).

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