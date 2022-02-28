Россия запретит продавать туры в страны, закрывшие воздушное пространство

Ряд государств запретил российским самолетам использовать свое небо

Ростуризму совместно с туроператорами надлежит проработать вопрос прекращения продаж туристических путевок в страны, которые закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. Соответствующее поручение в понедельник, 28 февраля, дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Как уточнили в аппарате заместителя главы правительства, поручение дано в отношении государств, "которые ограничили транспортное сообщение с Россией, приняли экономические меры сдерживания туристических потоков", сообщает РИА Новости.

28 февраля власти Евросоюза объявили об ужесточении антироссийских санкций, в том числе о закрытии европейского воздушного пространства для самолетов авиаперевозчиков России. Исключение может быть сделано только для экстренной посадки, а также для "гуманитарных целей или для любых других целей, соответствующих регламенту".

При этом за рубежом в настоящее время, по оценкам АТОР, находятся более 150 тысяч россиян, из них свыше 27 тысяч — в странах, где наблюдаются проблемы с вылетом из-за закрытия воздушного пространства.

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