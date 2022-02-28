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"Ядерная триада" перешла в особый режим несения боевого дежурства

14:58
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Об этом Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов приступили к боевому дежурству усиленным составом. Об этом рассказали в Минобороны.

Президент России Владимир Путин накануне приказал перевести силы сдерживания ("ядерная триада") в особый режим несения боевого дежурства. Свое решение он объяснил тем, что должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Ранее в военном ведомстве не раз подчёркивали, что во время проведения спецоперации наши подразделения наносят точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.

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