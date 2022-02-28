Япония присоединилась к санкциям против Центробанка

Ограничения ранее ввели власти ЕС и Великобритании

Власти Японии приняли решение ввести финансовые санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал японский премьер-министр Фумио Кисида.

По словам Кисиды, Токио намерен ужесточить ограничения в отношении России "для защиты основ мирового порядка в единстве с мировым сообществом". В связи с этим Япония ограничивает операции с российским Центральным банком.

Наряду с этим японские власти решили ввести санкции против ряда юридических и физических Белоруссии, в том числе в отношении президента республики Александра Лукашенко. Также Япония намерена ограничить экспорт в Белоруссию, сообщает "Интерфакс".

Ранее 28 февраля власти Евросоюза объявили об ужесточении антироссийских санкций, в частности, запрещаются все операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального Банка России, включая операции с любым юридическим лицом, юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ.

Вслед за Брюсселем об аналогичных мерах объявило правительство Великобритании, а также пообещало в течение недели огласить дополнительные санкции в отношении России.

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