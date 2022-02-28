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Боррель: ЕС не обсуждает вступление Украины в Союз

15:25
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Брюссель сосредоточился на других вещах

В текущей повестке не стоит вопроса принятия Украины в состав Европейского союза. Об этом в понедельник сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы", - приводит его слова ТАСС.

Между тем представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро сообщила, что Украина пока официально не просила ЕС дать ей статус страны - кандидата на вступление в Союз.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский попросился в Евросоюз по новой особой процедуре. По его словам, пора "прекратить многолетние обсуждения" и принять окончательное решение.

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