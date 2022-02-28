РКН требует от TikTok скрыть от детей определенные рекомендации

Это касается контента на военную тематику
Как сообщила в понедельник пресс-служба Роскомнадзора, в социальной сети TikTok был выявлен контент по тематике проводимой Россией специальной военной операции на Украине.
Кроме того, обнаружен связанный с этим политический контент. Предлагается все это смотреть детской аудитории.
"При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - сказано в сообщении.
РКН требует от администрации платформы исключить контент военной или политической направленности из рекомендаций для несовершеннолетних.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"