ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РКН требует от TikTok скрыть от детей определенные рекомендации

15:34
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Это касается контента на военную тематику

Как сообщила в понедельник пресс-служба Роскомнадзора, в социальной сети TikTok был выявлен контент по тематике проводимой Россией специальной военной операции на Украине.
Twitter, Viber и TikTok приступили к исполнению закона о "приземлении"

Кроме того, обнаружен связанный с этим политический контент. Предлагается все это смотреть детской аудитории.

"При этом указанные материалы в большинстве случаев имеют ярко выраженный антироссийский характер", - сказано в сообщении.

РКН требует от администрации платформы исключить контент военной или политической направленности из рекомендаций для несовершеннолетних.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
TikTok
TikTok
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.