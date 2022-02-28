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Бельгия призвала своих граждан покинуть Россию

15:25
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

МИД страны объяснил решение "нарушением воздушного движения"

Гражданам Бельгии рекомендуют отменить любые поездки в Россию, а находящимся на российской территории бельгийцам советуют покинуть страну. С заявлением выступил МИД страны, объяснив рекомендацию "возрастающими нарушениями воздушного движения".

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"Настоятельно рекомендуется находящимся в России проездом бельгийцам принять меры для быстрого выезда из страны по действующим транспортным каналам. Путешественники, находящиеся в настоящий момент в Российской Федерации, должны связаться со своими авиационными компаниями", - говорится в заявлении.

Воздушное пространство Бельгии, как и многих других стран ЕС, с 28 февраля закрыто для российских самолетов. МИД отмечает, что желающим выехать из России гражданам придется усложнить маршрут – с посадками на Ближнем Востоке, в Центральной Азии или более удаленных транзитных аэропортах.

Бельгийцам, у которых не окажется необходимых средств  для приобретения билета, обещают помощь. Она заключается в том, что гражданам расскажут, каким образом родные или знакомые в Бельгии смогут перевести им деньги, передает "Интерфакс".

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