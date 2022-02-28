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Bild: УЕФА исключит "Спартак" из Лиги Европы

15:36
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

В турнирной сетке по-прежнему значится московский клуб

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение исключить московский "Спартак" из текущего розыгрыша Лиги Европы. Российский клуб вышел в 1/8 финала еврокубка.
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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Спартаком" и немецким "Лейпцигом" запланирован на 10 марта в Германии, ответный — на 17 марта, причем пройти он должен на нейтральном поле.

Однако, по сведениям Bild, УЕФА решила отказать "Спартаку" в дальнейшем участии в Лиге Европы, поэтому "Лейпциг" автоматически выходит в следующий этап борьбы за победу в турнире.

УЕФА не комментировала данные сообщения, на официальном сайте союза в турнирной сетке Лиги Европы по-прежнему указан матч между "Спартаком" и "Лейпцигом".

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной России проводить матчи на своем поле, а также использовать национальный гимн, флаг и свое название. Этому предшествовало решение УЕФА о переносе финального матча Лиги чемпионов, запланированного на 28 мая, из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в парижском пригороде Сен-Дени.

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