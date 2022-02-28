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ВСУ возобновили интенсивный обстрел Донецка

15:38
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Есть жертвы среди мирного населения

Северные районы Донецка подверглись интенсивному обстрелу со стороны украинских формирований. Поступают сообщения о пожарах в многоэтажных жилых домах. Есть жертвы среди гражданского населения.

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"Киевский район подвергается интенсивному обстрелу, виден дым в районе остановки общественного транспорта "Больница Вишневского", люди укрываются в бомбоубежищах", - передает корреспондент Донецкого агентства новостей. Информация о возгораниях в многоэтажках уточняется.

Тем временем поступили сообщения о гибели ремонтников из бригады, которая занималась восстановлением газопровода, разрушенного артобстрелом часом ранее. Как сообщил мэр Горловки, один рабочий погиб, двое получили тяжелые ранения.

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