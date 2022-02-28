Вашингтон объявил о новых антироссийских санкциях

Ограничения вводятся против ЦБ

Власти США приняли решение запретить американским физическим и юридическим лицам операции с Банком России, Фондом национального благосостояния и российским Минфином. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказали в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Согласно заявлению ведомства, новые финансовые санкции лишат Центробанк и ФНБ доступа к активам в США, а также к активам, номинированным в американских долларах. Это "обездвиживает" все активы ЦБ, размещенные в США либо у американских физических и юридических лиц вне зависимости от их местонахождения, утверждают в Вашингтоне.

При этом отмечается, что минфин Соединенных Штатов издаст генеральную лицензию на конкретные транзакции в энергетическом секторе, которые выведут их из-под действия ограничений.

Наряду с этим Вашингтон вводит санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева.

Американские власти заявили, что имеют в запасе дополнительные санкции против России и готовы их применить в случае дальнейшей эскалации ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Евросоюза, Великобритании и Японии объявили об ужесточении санкций в отношении российского финансового сектора. Ограничения касаются операций с активами и резервами Банка России.

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