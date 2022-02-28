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Путин провел совещание по санкциям, введенным "империей лжи"

16:05
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Участвовали главы ЦБ и Сбербанка

Владимир Путин провел совещание, участникам которого было предложено поговорить о вопросах, связанных с экономикой и финансами. Президент России, открывая встречу, уточнил, что речь пойдет о санкциях, которые введены против страны.

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"Мы с Михаилом Владимировичем предварительно обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, это "империя лжи", - пытается реализовать в отношении нашей страны", - сказал Путин.

Кроме премьер-министра Михаила Мишустина, в совещании участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Присутствовали также глава Сбербанка Герман Греф, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин.

 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Западные страны отреагировали очередными санкциями: в частности, ЕС ввел финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых российских структур России, включая Администрацию президента России и самого Путина, передает телеканал "Звезда".

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