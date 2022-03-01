Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

Звезды советуют Овнам сделать уборку дома, а Львы начнут чувствовать себя лучше
Овны
Долгожданная весна началась, правда, пока только в календаре. Начните подготовку к завтрашнему новолунию: сделайте уборку в доме, избавьтесь от мусора, наведите порядок в мыслях.
Тельцы
Звезды продолжают вас баловать: периодически происходят счастливые совпадения, стечения обстоятельств. Есть ли у вас более амбициозные цели? Подумайте об этом сегодня!
Близнецы
Ваша жизнь все еще на паузе: время для активных действий не наступило. Занимайтесь своими будничными делами, больше отдыхайте, накапливайте силы.
Раки
Вы не хотите рисковать или покупать какую-то вещь, но вас уговаривают и давят на чувства? Даже ради мира в семье не делайте этого, так как ваша интуиция вряд ли ошибается.
Львы
Если вы болеете или недавно выздоровели, с этого дня вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. Облегчение ждет и тех, кто уставал на работе: дел скоро станет меньше.
Девы
Прекрасный день для окончания обучающего курса или работы над творческим проектом. Представителям знака, желающим поставить точку в токсичных отношениях, звезды придадут решимости.
Весы
Начиная с декабря, вы были увлечены темой, связанной с деньгами, семьей или недвижимостью. Подходит время подвести итоги и поблагодарить жизнь за этот новый опыт.
Скорпионы
Все складывается в вашу пользу: Плутон, планета Скорпионов, сейчас необычайно влиятельна. Вам сегодня легко убеждать людей, проводить деловые встречи, делать продажи.
Стрельцы
Деньги готовы прийти к вам из новых источников, но если они кажутся вам неэтичными, то лучше отказаться. Сегодня хорошо отдавать долги, гасить кредиты, платить налоги.
Козероги
Хотя сегодня и первый день весны, но на деле он является днем подведения итогов зимы. Вы были в числе фаворитов звезд с января по февраль, запишите, чего вы достигли.
Водолеи
Не пытайтесь лечиться по Интернету и вообще пореже ищите там ответы на вопросы, которые нужно задавать специалистам. Онлайн-знакомства тоже лучше ограничить.
Рыбы
Завтра произойдет новолуние в вашем знаке – это своеобразный Новый год для вас. Начните готовиться к этому событию, поищите нужные обряды, освободите для себя время.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"