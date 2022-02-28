Подконтрольные российским войскам населенные пункты живут в обычном режиме

Об этом заявили в Минобороны

Населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме. Сегодня об заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни.

Это Бердянск. На площади у Горсовета жители собрались, чтобы обменяться последними новостями. Под контроль российской армии курортный город Запорожья перешел накануне. В обычном режиме работают все городские службы: открыты поликлиники, продуктовые магазины. Исполняющий обязанности мэра, записав видеообращение к жителям, к ним так и не вышел.

"Некоторое время назад пришли российские военные и сказали, что все административные здания находятся под их контролем", - заявил исполняющий обязанности мэра Александр Свидло.

По договоренности с командованием российских войск большинство администраций городов совместными усилиями обеспечивает правопорядок. Вот так наших военных встречают близ Харькова – продавец отказывается брать деньги: "Спасибо Вам! Спасибо!"

В отличие от противника, российские военные не прикрываются мирными гражданами, как живым щитом, действуют четко и слаженно. Последовательно высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования наносятся удары по объектам военной инфраструктуры.

Установлен контроль и над Запорожской АЭС. Радиоактивный фон в норме. "Россия не начинала военные действия. Россия их завершает. Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. В ходе этой войны, погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

И уверенные успехи военных тому в подтверждение. За минувшие сутки ВКС России уничтожили 8 боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.

В Киеве и пригородах бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его кому ни попадя. Налеты на продуктовые киоски и маленькие магазины случаются средь бела дня. В Николаеве пищевой пленкой к столбу примотали магазинного вора. Расправу учинили прохожие.

Сеть переполнена видео, на которых людей жестоко избивают и расправляются без суда и следствия. Министерству обороны стало известно о пытках, которые применяются к российским военнослужащим, попавшим в плен. Руководитель Следственного комитета России дал поручил расследовать все факты насилия, а также наладить сотрудничество со следственными органами ДНР и ЛНР. Это позволит повысить эффективность и скорость работы: сбор доказательств и установки круга подозреваемых.

Преступники должны понести наказание. Судебный процесс над украинскими военными состоится там, где будут представлены все собранные доказательства злодеяний, в том числе, подчеркнули в ведомстве, совершенных в отношении женщин и детей.

Анастасия Мартынова, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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