Встреча проходит под Гомелем

В Белоруссии, под Гомелем, проходят переговоры между делегациями России и Украины. Они организованы без предварительных условий. Российскую делегацию возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский. Он заявил, что наши представители готовы вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Украинская делегация, которую российская сторона ждала больше суток, прибывает в Белоруссию на вертолетах. Из зала, где вот-вот должны были начаться переговоры, сначала ведут прямую трансляцию. Затем журналистов просят ее выключить, давая заснять лишь первые минуты этой важнейшей встречи. И приветственное слово министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

"Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Президент Белоруссии Лукашенко надеется, что в ходе сегодняшних переговоров удастся найти пути решения всех кризисных вопросов", - заявил Макей.

Пресса сразу же обращает внимание на то, как одеты представители украинской делегации. В ее составе министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, а также глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Сев за стол, он предпочитает не снимать головного убора. Как будто бы намекая, что эта встреча не затянется надолго. Хотя договориться о мире, учитывая обстановку в стране, прежде всего в интересах Украины. Хотя и Москва, подчеркивал перед этими переговорами глава российской делегации Владимир Мединский, готова к диалогу.

"Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Но эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон", - заявил Мединский.

Однако киевские власти то ли делают вид, что этого не понимают, то ли действительно не осознают всего масштаба последствий своего упорства, вероятно, по-прежнему рассчитывая на помощь Запада. Впрочем, и там, как ни странно, звучат голоса, если и не в поддержку российской спецоперации на Украине, то хотя бы в пользу того, что действия России все же можно понять. Все последние годы она предупреждала Запад о том, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для нее. Однако, по словам сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, на это никто не обращал внимание.

"Вместо этого сторонники жесткого курса, которые еще живут по логике холодной войны, продолжали дальше обещать Украине членство в НАТО и тем самым сообщали России, что Россия ничто. Что она не является великой державой. И это исторический провал Запада. Конечно, это ничего не меняет в неправильности вторжения России. Но чтобы найти решение, нужно понять причины. А так Германия может только впустую угрожать. Тем более, что нам нечем угрожать. Ведь эти санкции в реальности больше навредят Германии, чем России", - заявила Алиса Вайдель.

Того же мнения придерживается и президент Бразилии. Эта страна - одна из немногих, кто не пошел на поводу у коллективного запада и отказался вводить хоть какие-либо санкции против России. А по поводу Зеленского и всей ситуации на Украине Жонар Болсанару заявил следующее:

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение".

А вот мнение американского и чилийского писателя Гонсало Лира Лопеса, который прилетел в Киев накануне начала российской спецоперации и в итоге застрял там. За тем, что происходит на улицах украинской столицы, он наблюдает воочию:

"Они преступники. Самые настоящие преступники, которые раздают оружие мирным гражданам, которые не умеют им пользоваться, но человек с АК в руках - для военного уже не мирный житель, таким образом Зеленский подставляет своих же граждан".

На это, вероятно, и сделан расчет. Сюда же стоит отнести тот момент, что военную технику украинские военные и националисты теперь тоже размещают в жилых кварталах, явно рассчитывая на гибель как можно большего числа соотечественников.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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