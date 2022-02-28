Сотни детей из Донбасса пошли в школы Подмосковья

Их встречают очень тепло

В российские регионы продолжают прибывать беженцы с Юго-Востока Украины. Люди пытаясь спастись от обстрелов ВСУ, берут лишь документы, личные вещи и бегут из родных домов на безопасную территорию. В настоящее время в нашей стране их принимают в более 250 пунктах временного размещения. Все они работают в круглосуточном режиме. Там помогают не только с проживанием, предоставляют продукты питания, а детей устраивают в местные школы.

Детские голоса с каждой минутой звучат всё уверенней. 25 ребят - разного возраста, от первоклассников до выпускников - приехали в Аксайский район накануне. А сегодня их первый день в новой школе. 10-классница Юля Пилипенко, конечно, волнуется. Она у себя в Ясиноватой была круглой отличницей. Даже мечта есть - о будущей профессии: "Возможно, что-то, связанное с информатикой".

Все жители хутора переживают за детей и их родителей. В пункт временного размещения из Луганской и Донецкой народных республик приехали шесть десятков человек, 35 из них - дети. Напуганные, уставшие. К их приезду и учебе в местной школе собрали всё, что необходимо: форму, рюкзаки, тетради, учебники, решили все вопросы с питанием. А, главное, изо всех сил стараются отогреть и успокоить. Даже в класс заводят новеньких, крепко держа за руку.

Почти 400 детей из Донецкой и Луганской народных республик пошли сегодня в школы Подмосковья. Их принимают очень тепло, понимая, что для детей в стрессовом состоянии сейчас очень важно каждое слово поддержки. Им ведь действительно было страшно. Даша из Макеевки это не скрывает. Всё-таки всё новое - и город, и школа, и одноклассники.

При необходимости детям помогут адаптироваться не только учителя, но и психологи. И, главное, у них есть все возможности, чтобы получить качественное образование. Речь не только о рюкзаках и учебниках. Но и о высоком профессионализме педагогов. В подольской школе новую ученицу Машу радует всё. Даже место, которое ей досталось.

Дети действительно могут находить радость во всём. И мелочей здесь быть не может. Они избегают слова - беженцы, родные места, где пришлось так тяжело и туго, порой называют словом "там". Они справятся. В этом им обязательно помогут.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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