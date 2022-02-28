Запад начал ощущать обратный эффект санкций против России

Не все страны хотят вводить ограничения

Визит Сергея Лаврова в Женеву отменен из-за запрета на полет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, сообщили в посольстве России в Швейцарии. Глава нашего внешнеполитического ведомства должен был принять участие в сессии Совета по правам человека ООН и в Конференции по разоружению.

Кипр с понедельника присоединился к странам, закрывшим свое воздушное пространство для России. Исключение - экстренные посадки, гуманитарные рейсы и поисково-спасательные полеты. Аналогичное решение сегодня приняла и Греция. Причем, Афины запретили использовать свое небо не только российским авиакомпаниям, но и любым лайнерам, находящимся под российским контролем. Срок действия ограничительной меры со стороны Афин - 3 месяца.

Таким образом, авиасанкции против нашей страны ввели под 4 десятка стран. Европа, Канада, Великобритания. В понедельник "Сингапурские авиалиинии" заявили о прекращении полетов в Москву. Российская сторона объявила о зеркальном ответе. Список стран, против которых введены ответные меры, доступен на сайте Росавиации.

Свое воздушное пространство некоторые страны закрыли без предупреждения. Тогда, когда российские лайнеры уже находились в воздухе, и возможности перестроить рейсы уже просто не было. Так, в воскресенье в 15:20 из Москвы в Нью-Йорк вылетел рейс "Аэрофлота". А спустя полтора часа Канада, через которую пролегал маршрут, закрыла свое небо для наших компаний. Пришлось разворачиваться и лететь обратно.

С 28 февраля по 2 марта "Аэрофлот" отменил рейсы в США, Мексику, Доминикану и Кубу. Хотя полеты наших самолетов в эти страны не запрещены, но облетать Канаду - дорого и долго.

Еще один экстренно возникший на повестке дня вопрос - возвращение домой россиян, которые застряли в государствах, прекративших авиасообщение с Россией. Скорее всего, будут задействованы маршруты через Ближний Восток и Турцию.

В понедельник американский минфин ввел рестрикции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева. Накануне ЕС, Канада и США согласовали целый пакет жёстких экономических санкций. В него входит замораживание валютных счетов ЦБ за рубежом, отключение ряда российских банков, в том числе государственных, от международной платёжной системы SWIFT. Блокировка аккаунтов российских пользователей на криптобиржах.

Сторонник и решения геополитических проблем давлением и рестрикциями не учитывают только одного: санкционные методы поддерживают далеко не все. А ограничения всегда бьют по обеим сторонам. Вторая по величине экономика мира - Китай - объявил о намерении продолжать нормальное торговое сотрудничество с Москвой.

"Китай не одобряет использование санкций для решения проблем, более того, мы против односторонних санкций, не основанных на международном праве. Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - заявил Ван Вэньбинь.

Обратный эффект уже может почувствовать на себе Германия. В Дюссельдорфе и Дрездене закрыты автомобильные заводы. Из-за отсутствия необходимых в производстве проводов. Немецкий автопром страдает от нарушения цепочек поставок. И дальше будет только хуже.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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