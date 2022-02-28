Минобороны: Россия не начинала военные действия, она их завершает

Планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет

Минобороны России в понедельник отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, нужно было положить конец бесконечным угрозам со стороны Киева в адрес России.

"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец", - приводит ТАСС слова Конашенкова.

Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин накануне приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

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