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Минобороны: Россия не начинала военные действия, она их завершает

16:20
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет

Минобороны России в понедельник отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, нужно было положить конец бесконечным угрозам со стороны Киева в адрес России.
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"Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей. Этому было необходимо положить конец", - приводит ТАСС слова Конашенкова.

Он добавил, что "Россия не начинала военные действия, Россия их завершает".

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР.  Президент России Владимир Путин накануне приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.

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