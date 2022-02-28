Россия ввела запрет на полеты авиакомпаний из 36 стран

Это ответная мера на запрет полетов российских самолетов

Авиакомпаниям 36 стран запрещены полеты в воздушном пространстве России. В сообщении Росавиации подчеркивается, что это ответная мера на действия европейских государств, запретивших полеты российских воздушных судов.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками… введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", - говорится в сообщении ведомства.

В числе попавших под запрет компаний – авиаперевозчики Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции и Дании. Не смогут использовать российское воздушное пространство также авиакомпании Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы. Запрещены полеты над Россией голландских авиаперевозчиков, компаний Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, а также Хорватии, Чехии, Словакии и Словении, передает РИА Новости,

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