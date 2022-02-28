МИД отменил визит Лаврова в Женеву из-за запрета ЕС на пролет самолета министра

ООН не смогла обеспечить прилет российской делегации

МИД России отменил визит главы ведомства Сергея Лаврова в Женеву, на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению. Причина – запрет ряда стран ЕС на пролет самолета российского министра в их воздушном пространстве.

"Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - приводит ТАСС слова дипломатического источника.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что ООН не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с Лавровым из-за ограничений ЕС. По данным представителя женевской штаб-квартиры ООН, генсек всемирной организации Антониу Гутерриш дважды беседовал по телефону с руководством Евросоюза, пытаясь помочь в этой ситуации – однако безрезультатно.

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