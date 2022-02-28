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МОК призвал спортивные федерации запретить россиянам участие в соревнованиях

17:40
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Совет касается и белорусских спортсменов

Спортсменам из России и Белоруссии следует запретить участие в международных соревнованиях, решили в Международном олимпийском комитете. С соответствующей рекомендацией МОК обратился к спортивным федерациям.

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"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников Исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Если по каким-либо причинам выполнить рекомендацию сейчас нельзя, Исполком МОК призывает международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий "сделать все возможное, чтобы ни один спортсмен или спортивный чиновник из России или Белоруссии не был допущен к участию под своими флагами", приводит текст сообщения "Интерфакс".

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