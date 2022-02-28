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Вашингтон призвал граждан США срочно покинуть Россию

18:03
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Сотрудникам американского посольства разрешено выехать из Москвы

Гражданам США рекомендовано незамедлительно покинуть Россию. Такой совет содержится в заявлении американского госдепартамента. В Вашингтоне считают, что российские службы безопасности могут преследовать американцев. Тем же, кто собрался в Россию, госдеп рекомендует отказаться от такой идеи.

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"Рекомендуем не отправляться в Россию в связи с неспровоцированной и неоправданной атакой российских вооруженных сил на Украине", — говорится в заявлении госдепа.

Отмечается, что в числе других причин - ограниченная возможность посольства США оказывать содействие гражданам. Также указывается родолжающаяся, пандемия COVID-19 и ограничения на въезд. Ранее Госдеп объявил о начале эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Москве и членов их семей.  Также США приостановили работу своего посольства в Минске.

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