Вашингтон призвал граждан США срочно покинуть Россию

Сотрудникам американского посольства разрешено выехать из Москвы

Гражданам США рекомендовано незамедлительно покинуть Россию. Такой совет содержится в заявлении американского госдепартамента. В Вашингтоне считают, что российские службы безопасности могут преследовать американцев. Тем же, кто собрался в Россию, госдеп рекомендует отказаться от такой идеи.

"Рекомендуем не отправляться в Россию в связи с неспровоцированной и неоправданной атакой российских вооруженных сил на Украине", — говорится в заявлении госдепа.

Отмечается, что в числе других причин - ограниченная возможность посольства США оказывать содействие гражданам. Также указывается родолжающаяся, пандемия COVID-19 и ограничения на въезд. Ранее Госдеп объявил о начале эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Москве и членов их семей. Также США приостановили работу своего посольства в Минске.

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