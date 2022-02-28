Путин подписал указ о мерах против США и их союзников

Эти страны допустили недружественные действия в отношении России

Россия предпринимает шаги в отношении США и примкнувших к ним стран, допустивших недружественные и противоречащие международному праву действия. Президент Владимир Путин подписал указ о применении к этим государствам специальных экономических мер.

В соответствии с документом, с 28 февраля резиденты РФ – участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать 80% от зачисленной на их счета иностранной валюты. Кроме того, Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте.

Гражданам России и зарегистрированным в России компаниям запрещается зачислять иностранную валюту на свои счета в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Запрещен и перевод денежных средств без открытия банковского счета - с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, отмечается на сайте Кремля.

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