В Белоруссии завершились переговоры делегаций России и Украины

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В Гомельской области Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций, сообщает РИА Новости. Они продолжались порядка пяти часов.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, украинскую - министр обороны страны Алексей Резников. До старта переговоров Мединский заявил, что наши представители готовы вести переговоры с Киевом столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Темой переговоров является специальная военная операция России по защите Донецкой и Луганской народных республик. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Это было сделано после обращения властей ДНР и ЛНР. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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