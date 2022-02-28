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Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

19:32
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Грузовик и легковушка столкнулись  днем 28 февраля в Нижегородской области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ", - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что авария произошла в 13.50 на 8-м километре автодороги Выездное-Дивеево-Сатис Арзамасского района. Погибли пассажиры легкового автомобиля – трое мужчин и женщина.

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