Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Грузовик и легковушка столкнулись днем 28 февраля в Нижегородской области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ", - приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что авария произошла в 13.50 на 8-м километре автодороги Выездное-Дивеево-Сатис Арзамасского района. Погибли пассажиры легкового автомобиля – трое мужчин и женщина.

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