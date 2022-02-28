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Россия и Украина договорились о новой встрече

19:48
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Переговоры состоятся на польско-белорусской границе

Российская и украинская делегации на переговорах нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Об этом рассказал по итогам встречи помощник президента России Владимир Мединский.
В Белоруссии завершились переговоры делегаций России и Украины

Он также отметил, что следующая встреча делегаций двух стран пройдет на польско-белорусской границе, соответствующая договоренность достигнута, сообщает БЕЛТА.

Член российской делегации председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что во время переговоров обсуждались вопросы прекращения огня. Теперь представители отправятся на консультации в свои столицы. "Важно, что стороны друг друга слышат", - сказал Слуцкий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения властей признанных Москвой ДНР и ЛНР.

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