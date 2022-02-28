Путин объяснил Макрону, когда завершится спецоперация на Украине

Российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям

Урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", – сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в беседе с Макроном подчеркнул, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. По словам президента России, угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита – они специально размещают ударное вооружение в жилых кварталах.

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