Россия и Украина провели первый раунд переговоров. Главное

Следующая встреча состоится в ближайшее время

Владимир Путин, возможно, уже в понедельник получит полный доклад по итогам переговоров с Киевом и даст поручения о дальнейших действиях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Многочасовая встреча переговорщиков двух стран прошла в Гомельской области Белоруссии. По словам главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, стороны подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и договорились продолжить переговорный процесс.

Ждать каких-то результатов от этой встречи было бы слишком опрометчиво. То, что она не сорвалась, уже можно назвать успехом. Как и тот факт, что обе стороны после пяти с лишним часов разговора все-таки нашли позиции, которые можно обсуждать дальше.

"Договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - рассказал Владимир Мединский.

"Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинская делегация, которую российская сторона ждала больше суток, прибыла в Белоруссию на вертолетах. Из зала, где вот-вот должны были начаться переговоры, сначала вели прямую трансляцию. Затем журналистов попросили ее выключить, дав зафиксировать лишь первые минуты этой важнейшей встречи. А также приветственное слово министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

Пресса сразу же обратила внимание на то, как одеты украинские представители. В ее состав вошли министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, а также глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Сев за стол, во всяком случае в самом начале, он предпочел не снимать головного убора. И у многих сложилось первое впечатление, что в этом был некий намек на то, что эта встреча не затянется надолго. Хотя договориться о мире, учитывая обстановку в стране, прежде всего в интересах Украины. Хотя и Москва, подчеркивал перед этими переговорами глава российской делегации Владимир Мединский, готова к диалогу.

"Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Но эти договоренности должны быть, безусловно, в интересах обеих сторон", - сказал он.

Однако киевские власти то ли делают вид, что этого до конца этого не понимают, то ли действительно не осознают всего масштаба последствий своего упорства, вероятно, по-прежнему рассчитывая на помощь Запада. Впрочем, и там, как ни странно, звучат голоса, если и не в поддержку российской спецоперации на Украине, то хотя бы в пользу того, что действия России все же можно понять. Все последние годы она предупреждала Запад о том, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для нее. Однако, по словам сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, на это никто не обращал внимание.

"Вместо этого сторонники жесткого курса, которые еще живут по логике холодной войны, продолжали дальше обещать Украине членство в НАТО и тем самым сообщали России, что Россия ничто. Что она не является великой державой. И это исторический провал Запада. Конечно, это ничего не меняет в неправильности вторжения России. Но чтобы найти решение, нужно понять причины. А так Германия может только впустую угрожать. Тем более, что нам нечем угрожать. Ведь эти санкции в реальности больше навредят Германии, чем России", - заявила Алиса Вайдель.

Того же мнения придерживается и президент Бразилии. Эта страна - одна из немногих, кто не пошел на поводу у коллективного запада и отказался вводить хоть какие-либо санкции против России. А по поводу Зеленского и всей ситуации на Украине Жонар Болсанару заявил следующее:

"Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определение судьбы нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение".

А вот мнение американского и чилийского писателя Гонсало Лира Лопеса, который прилетел в Киев накануне начала российской спецоперации и в итоге застрял там. За тем, что происходит на улицах украинской столицы, он наблюдает воочию:

"Они преступники. Самые настоящие преступники, которые раздают оружие мирным гражданам, которые не умеют им пользоваться, но человек с АК в руках - для военного уже не мирный житель, таким образом Зеленский подставляет своих же граждан".

А также граждан России, призывая в своих обращениях выходить на незаконные митинги в поддержку Украины, подводя их под статью. Впрочем, многочисленными их все же не назовешь. Большая часть населения, говорят эксперты, согласна с действиями властей. Речь идет и о деятелях культуры. Ректоры крупнейших российских вузов - ВГИКа, ГИТИСа, Театрального института имени Щукина, а также Музыкальной академии им. Гнесиных и Московской консерватории имени П.И Чайковского - подписали сегодня открытое письмо в поддержку российской спецоперации на Украине:

"Ассоциация вузов искусства и культуры с пониманием восприняли решение о признании ДНР и ЛНР. Нет сомнения в том, что трагедии и неопределенности в жизни людей этих республик надо было положить конец. В истории России не раз возникала необходимость оказывать помощь братским народам, в том числе и украинскому".

"Конечно, 8 лет люди страдают на этой земле и человеческие жизни теряются. И, конечно, допускать этого нельзя. Нужно решать вопрос тем или иным способом. Лучше, конечно же, это было бы достигнуто в переговорном процессе. Видимо, не получилось", - сказал ректор ВГИК Владимир Малышев.

Теперь у украинских властей есть ещё один шанс. Третьего Москва уже точно не предоставит. Во всяком случае, Зеленскому.

Александр Панюшкин, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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