Новые обстрелы в Донбассе: репортаж "ТВ Центра" с места событий

Бои продолжаются

12 новых населенных пунктов освободили подразделения ДНР за минувшие сутки на территории республики. Об этом сообщил представитель военной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. В настоящий момент продолжаются бои за Мариуполь и Волноваху. Между тем, сдавая позиции, украинские силовики, а также нацбатальоны ожесточенно бьют по жилым кварталам.

Это даже не окраина Донецка – центр города. Фактически прямое попадание в жилой дом, предположительно артиллерийским снарядом калибра 122 миллиметра. Эту многоэтажку Вооруженные силы Украины обстреливали в 2014 году. Потом в 2015. Несколько лет тишины, люди успели сделать ремонт - и вот опять.

В доме теперь нет света. Люди, что находились в своих квартирах, собрали самое необходимое и теперь прячутся на лестнице – самое безопасное место. Многим из них ехать некуда, а возвращаться домой бояться.

"Произошёл прилет. Из-за чего пострадал дом, пострадала моя семья. Я пришла с работы. Успела забрать ребенка, няню, собаку", - рассказала Анна Железная.

Эта та причина, по которой армия ДНР наступает по всем фронтам. Чтобы прекратились многочисленные обстрелы республики. По позициям ВСУ и националистическим батальонам работает артиллерия. Это уже освобожденное село Николаевка. Республиканской бронетехники в населенном пункте нет. "Грады" стоят в поле, однако ответный огонь идёт опять по жилым домам.

Украинский огонь по селу - прямо во время работы съемочной группы "ТВ Центра". Журналисты временно спрятались в подвале. Нужно немного переждать. Вообще местные жители, да и военные говорят, что далеко от капитальных строений лучше не отходить. Потому что неизвестно, когда начнется обстрел и естественно никто не может даже предположить, куда упадут снаряды. В подвале есть немного еды. Лук, картошка. Продукты, которые долго не портятся. Чтобы можно было переждать массированный удар. Мобильная связь здесь работает с перебоями.

Налаживается тыловое обеспечение продвигающихся подразделений армии ДНР. Зачастую готовить еду можно только на костре. Многие из этих солдат – мобилизованные граждане Донецкой народной республики. В военкомат пришли добровольно. И сразу же на фронт.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин, "ТВ Центр" из Донецкой народной республики

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