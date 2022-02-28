Московские жилые дома обследуют тепловизором

В ПАО "МОЭК" уделяют особое внимание внедрению энергосберегающих технологий

Московская объединённая энергетическая компания проверяет здания и жилые дома на потерю тепла. Неравномерное распределение сказывается на кошельках плательщиков. Поэтому, чтобы поддержать добросовестных потребителей, ПАО "МОЭК" проводит конкурс среди компаний. Главные критерии для победителей - отсутствие долгов за использованные ресурсы и четкое соблюдение сроков оплаты.

Приоткрытые окна – дело житейское, и в масштабах многоквартирного дома - некритичное. Но бывают и более серьёзные утечки тепла. Специалисты ПАО "МОЭК" с помощью тепловизора сканирует здание и находит точки, в которых температура повышена. А это означает, что она распределена неравномерно и потеря тепла, а также денег неизбежна.

"Чем меньше потерь тепла, тем меньше платят жильцы за отопление. Потому что управляющая компания тоже меньше платит. Если находятся какие-то повреждения, какие-то места потерь, то мы об этом составляем отчёт, мы заказчику предоставляем его, обсуждаем вместе", - рассказал главный специалист отдела мониторинга тепловых сетей управления диагностики тепловых сетей ПАО "МОЭК" Алексей Бахланов.

Чтобы поддержать добросовестных потребителей и задать высокий уровень обслуживания в сфере ЖКХ, ПАО "МОЭК" проводит конкурс среди организаций по четырём номинациям: "Лучшее ТСЖ", "Лучшая частная управляющая компания", "Лучшая государственная управляющая компания" и "Лучшая коммерческая организация-потребитель". Один из главных критериев оценки - отсутствие задолженности и соблюдение сроков оплат. Победители получают сертификат на проведение энергоаудита.

"В первую очередь, меня интересовали фасады, особенно стеклянный. При намокании теплоизоляционного материала уже теряется тепло через эти точки", - отметил инженер по эксплуатации ТСЖ "Корона Эйр" Игорь Борисов.

В ПАО "МОЭК" внедрению энергосберегающих технологий уделяют особое внимание. Проведение тепловизионных обследований, как одного из самых востребованных, современных и надёжных методов повышения энергоэффективности зданий, играет в этой работе не последнюю роль.

Александра Панина, Андрей Пашутин и Даниил Шкловский, "ТВ Центр".

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