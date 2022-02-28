Песков: указ Путина о спецмерах в экономике – первый шаг в ответе Западу

Западные страны ввели санкции против России за операцию на Украине

Указ президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах – не единственный ответ, который подготовила Москва в ответ на новые санкции Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, не единственный", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

США и страны Евросоюза ввели новые санкции в отношении России в связи со специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР на Украине. Они затрагивают, в частности, ЦБ и ведущие российские банки, госучреждения и Администрацию президента.

По итогам совещания, которое провел 28 февраля Путин, кабмином уже приняты некоторые решения. Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение правительству, в соответствии с которым документы по нивелированию санкций в отношении России будут готовить не более 24 часов, передает ТАСС.

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