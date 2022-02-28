Кремль: Путин даст поручения по итогам переговоров с Киевом

Доклад президент получит уже сегодня

Президент России Владимир Путин даст поручения о дальнейших действиях по итогам переговоров с Киевом. Полный доклад российский лидер, возможно, получит уже сегодня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Как сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, за пять с лишним часов стороны подробно обсудили все пункты повестки. Найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, переговоры продолжатся.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В Москве подчеркивают, что ее цель - демилитаризация и денацификация страны. Российские военные не наносят удары по городам, выводят из строя только военную инфраструктуру, мирному населению ничто не угрожает, передает ТАСС.

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