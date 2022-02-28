Академик РАН рассказал об опасности, связанной с Чернобыльской АЭС

Киев может пойти на провокацию

О возможности опасной провокации, на которую может пойти киевский режим, в понедельник предупредил директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов. По его словам, утром поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, охрану которой сейчас обеспечивают российские военные совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины.

В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной станции, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники. По словам Большова, временное отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, России, Белоруссии и других государств Европы.

"Сегодня утром электричество отключилось, а дизель-генераторы не запустились. Может, ГСМ там не было. Факт остается фактом - что в течение какого-то времени электропитание отсутствовало, насосы не работали, и вода через хранилище отработанного ядерного топлива не прокачивалась. Это вообще чревато. Если эта ситуация продлится в течение длительного времени, то это второй Чернобыль", - рассказал академик РАН, научный руководитель института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

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