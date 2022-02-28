ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Академик РАН рассказал об опасности, связанной с Чернобыльской АЭС

22:36
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Киев может пойти на провокацию

О возможности опасной провокации, на которую может пойти киевский режим, в понедельник предупредил директор института проблем безопасности ядерной энергетики РАН Леонид Большов. По его словам, утром поступила информация об отключении украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС, охрану которой сейчас обеспечивают российские военные совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины.
ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

В результате инцидента электропитание основных систем жизнеобеспечения атомной станции, включая системы охлаждения отработавшего ядерного топлива, было переведено на резервные источники. По словам Большова, временное отключение украинскими властями электроснабжения Чернобыльской АЭС - это шантаж и реальная угроза жителям Украины, России, Белоруссии и других государств Европы.

"Сегодня утром электричество отключилось, а дизель-генераторы не запустились. Может, ГСМ там не было. Факт остается фактом - что в течение какого-то времени электропитание отсутствовало, насосы не работали, и вода через хранилище отработанного ядерного топлива не прокачивалась. Это вообще чревато. Если эта ситуация продлится в течение длительного времени, то это второй Чернобыль", - рассказал академик РАН, научный руководитель института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ и военнослужащий Украины во время дежурства на Чернобыльской АЭС
Военнослужащий ВС РФ и военнослужащий Украины во время дежурства на Чернобыльской АЭС
Военнослужащие ВС РФ и сотрудники ЧАЭС на территории Чернобыльской АЭС
Военнослужащие ВС РФ и сотрудники ЧАЭС на территории Чернобыльской АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.