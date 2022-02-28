Российские команды исключили из всех соревнований ФИФА и УЕФА

Решение касается как клубов, так и сборной

Российские сборные и клубные команды отстранены от участия во всех международных соревнованиях. С совместным заявлением выступили Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций. Текст опубликован на сайте ФИФА.

В Москве 24 марта должен был пройти матч полуфинала стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года. Мужская сборная России готовилась сыграть с командой Польши должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши, победитель выходил в финал турнира, который пройдет в Катаре.

Женская сборная России теперь не сможет принять участие в чемпионате Европы, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии. А московский "Спартак" не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новые санкции против России Запад ввел в связи со специальной военной операцией на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель операции, как подчеркнул российский лидер – защита ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"