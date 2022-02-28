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Минобороны отчиталось об уничтожении шести колонн бронетехники ВСУ

22:11
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих

ВКС России уничтожили за последние сутки шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Потери ВСУ составили 311 танков и других боевых машин, 42 самолета и вертолета, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 263 военных автомобиля, сообщили в Минобороны России.

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Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Поражены, в том числе, 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 75 радиолокационных станций.

По данным Конашенкова,  за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что сдался 471 военнослужащий украинских силовых структур, передает "Интерфакс".

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