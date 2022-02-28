Минобороны отчиталось об уничтожении шести колонн бронетехники ВСУ

Сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих

ВКС России уничтожили за последние сутки шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Потери ВСУ составили 311 танков и других боевых машин, 42 самолета и вертолета, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 263 военных автомобиля, сообщили в Минобороны России.

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины. Поражены, в том числе, 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 75 радиолокационных станций.

По данным Конашенкова, за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что сдался 471 военнослужащий украинских силовых структур, передает "Интерфакс".

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