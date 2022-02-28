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Минобороны показало кадры авиаударов в ходе спецоперации на Украине

22:10
  • понедельник
  • 28 февраля 2022

Видео демонстрирует боевую работу техники с результатами поражения целей

Минобороны России в понедельник вечером обнародовало видеозапись применения боевых вертолетов армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации на Украине.

На кадрах показаны транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, ударные Ми-28УБ "Ночной охотник", а также военные вертолеты типа Ми-8 различных модификаций.

В Минобороны России также сообщили об уничтожении более чем 1100 объектов военной инфраструктуры Украины, передает РИА Новости.

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