Минобороны показало кадры авиаударов в ходе спецоперации на Украине

Видео демонстрирует боевую работу техники с результатами поражения целей

Минобороны России в понедельник вечером обнародовало видеозапись применения боевых вертолетов армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации на Украине.

На кадрах показаны транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, ударные Ми-28УБ "Ночной охотник", а также военные вертолеты типа Ми-8 различных модификаций.

В Минобороны России также сообщили об уничтожении более чем 1100 объектов военной инфраструктуры Украины, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"