ЕС ввел санкции против Пескова и Сечина

В списке – более десятка российских чиновников и бизнесменов

Санкционные списки, которые составляет Евросоюз в связи со специальной военной операцией России, пополняются все новыми именами. В них внесли пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщает официальный журнал ЕС, в черный список попали российские предприниматели Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен и Алексей Мордашов. Евросоюз включил в санкционные списки главу "Роснефти" Игоря Сечина и главу "Транснефти" Николая Токарева. В перечне также виолончелист Сергей Ролдугин.

Не обошли вниманием и российских журналистов. В санкционные списки попали Аркадий Мамонтов, Антон Красовский и Роман Бабаян. Ранее ЕС и Великобритания внесли в черный список президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова, напоминает РИА Новости.

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