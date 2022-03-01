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Mastercard отключила несколько российских банков

08:17
  • вторник
  • 01 марта 2022

В России карты продолжат работать

Глава компании Mastercard Майкл Мибах сообщил, что от платежной системы в результате санкционных распоряжений были отключены несколько российских финансовых организаций.
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"Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства", - сказано в заявлении.

Уточняется, что карты Mastercard этих банков перестанут работать за границей и на зарубежных интернет-магазинах. В России же они продолжат действовать, так как платежи внутри страны обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт.

Также Мибах сообщил, что компания займется отправкой гуманитарной помощи на Украину.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад начал вводить в отношении Москвы новые пакеты санкций.

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