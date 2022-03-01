На Украине сообщили о регистрации заявки на вступление в ЕС

Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский
Всеволод Ченцов, представитель Украины в Евросоюзе, сообщил в Twitter, что передал заявку Украины на членство в объединении французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста.
"Заявку зарегистрировали. Процесс начался", - добавил Ченцов.
Ранее документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"