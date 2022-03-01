Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

С 31 марта Токио замораживает активы российских банков

Правительство Японии заморозило активы представителей российских властей и банков, передает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Уточняется, что под ограничения попали в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, утверждено введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций из России. Касаются меры, в частности, Ростеха, "Рособоронэкспорта" и ФСБ. С 31 марта Япония замораживает активы российских банков (за исключением ЦБ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого в отношении Москвы стали вводить новые санкции.

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