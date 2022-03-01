Disney не будет показывать свои фильмы на территории России

А компания Warner Bros. отменила прокат "Бэтмена"

Как сообщила телекомпания CNBC, The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России. Связано это с ситуаций вокруг Украины.

Уточняется, что премьера мультфильма "Я краснею", которая должна была состояться 10 марта, отменена.

Кроме того, студия Warner Bros. сообщила, что откладывает намеченную в России на 2 марта премьеру фильма "Бэтмен" "ввиду гуманитарного кризиса на Украине". Компания Sony Pictures тоже отменила все премьеры в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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