ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США придумали, как изъять у россиян яхты

09:50
  • вторник
  • 01 марта 2022

В Конгрессе хотят задействовать норму XIX века

Член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден предложил с помощью каперских свидетельств изымать у попавших под санкции граждан России яхты и самолеты, передает Fox News.
Запад начал ощущать обратный эффект санкций против России

Таким образом предполагается "привлекать Россию к ответственности за вторжение на Украину".

Уточняется, что каперские грамоты выдаются Конгрессом США. Это право реализовывалось до XIX века для захвата собственности от имени правительства.

Как добавил Гуден, грамоты также могут быть использованы в киберпространстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад начал массово вводить санкции в отношении Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Конгресс США
Конгресс США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.