В США придумали, как изъять у россиян яхты

В Конгрессе хотят задействовать норму XIX века

Член Палаты представителей Конгресса США Лэнс Гуден предложил с помощью каперских свидетельств изымать у попавших под санкции граждан России яхты и самолеты, передает Fox News.

Таким образом предполагается "привлекать Россию к ответственности за вторжение на Украину".

Уточняется, что каперские грамоты выдаются Конгрессом США. Это право реализовывалось до XIX века для захвата собственности от имени правительства.

Как добавил Гуден, грамоты также могут быть использованы в киберпространстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад начал массово вводить санкции в отношении Москвы.

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