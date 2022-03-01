Украина получит боевые самолеты и новый финансовый транш от Запада

Технику и средства передадут страны Европы и Австралия

Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Об этом во вторник, 1 марта, рассказали в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

В ВМС Украины заявили, что что Болгария передаст Киеву 16 самолетов Миг-29 и 14 самолетов Су-25 в количестве 14 штук. Польша направит 28 истребителей Миг-29, Словакия — 12. В случае необходимости самолеты смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи, сообщается в Facebook ВМС Украины.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, заявил, что его государство выделит Украине 50 млн долларов на поддержку обороны и 25 млн долларов на гуманитарную помощь. При этом значительная часть средств пойдет на приобретение летальных вооружений, включая ракеты и боеприпасы.

Моррисон заявил, что все свои действия Австралия скоординирует с союзниками из НАТО, сообщает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ряд западных государств вслед за этим объявил о намерении увеличить объемы материальной помощи Украине, в том числе расширить поставки оружия.

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