ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина получит боевые самолеты и новый финансовый транш от Запада

09:12
  • вторник
  • 01 марта 2022

Технику и средства передадут страны Европы и Австралия

Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Об этом во вторник, 1 марта, рассказали в пресс-службе Военно-морских сил Украины.
Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия населению Украины

В ВМС Украины заявили, что что Болгария передаст Киеву 16 самолетов Миг-29 и 14 самолетов Су-25 в количестве 14 штук. Польша направит 28 истребителей Миг-29, Словакия — 12. В случае необходимости самолеты смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские летчики будут выполнять боевые задачи, сообщается в Facebook ВМС Украины.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, заявил, что его государство выделит Украине 50 млн долларов на поддержку обороны и 25 млн долларов на гуманитарную помощь. При этом значительная часть средств пойдет на приобретение летальных вооружений, включая ракеты и боеприпасы.

Моррисон заявил, что все свои действия Австралия скоординирует с союзниками из НАТО, сообщает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ряд западных государств вслед за этим объявил о намерении увеличить объемы материальной помощи Украине, в том числе расширить поставки оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.