Российским номерам закрыли доступ к мобильным сетям на Украине

В Киеве утверждают, что связь — "один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий"

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Об этом во вторник, 1 марта, рассказала государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Как заявило ведомство в своем Telegram-канале, связь — "один из ключевых элементов ведения эффективных боевых действий".

При этом госслужба обвинила "оккупационные войска" в том, что лишившись возможности звонить со своих номеров, они "все чаще отбирают телефоны у граждан". Украинцев, у которых отобрали мобильный телефон, призвали обращаться к операторам связи с просьбой о блокировке номера, поскольку "от этого зависит безопасность нашего государства и жизнь украинцев".

Ранее Национальный банк Украины ввел запрет для кредитных организаций совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рубля. Украинским банкам также запрещено совершать любые валютные операции, участником которых является физическое или юридическое лицо, находящееся в России и Белоруссии.

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